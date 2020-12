Aufforstung: Wirtschaft pflanzt "Guute Bäume"

Eine intakte Natur stellt eine wesentliche Existenzgrundlage für Mensch und Wirtschaft dar. Um diese zu erhalten, brauche es laut Wirtschaftsvertretern aus dem Bezirk nicht nur eine vorausschauende Flächenwidmung, sondern auch verschiedenste Initiativen zur Erhaltung von Landschaft und Natur. "In vielen Teilen unseres Bezirks ist der Wald stark vom Borkenkäferbefall bedroht", mahnt Gaby Mayrhofer, Initiatorin des Projekts "GUUTE Bäume". Dieses ist darauf ausgerichtet, Waldbesitzern bei der Wiederaufforstung unter die Arme zu greifen. Durch das Projekt will man die Waldbesitzer in mehrfacher Hinsicht unterstützen: mithilfe von finanzieller Unterstützung durch Sponsorpakete, durch eine vierjährige Pflege des Waldes durch die örtliche Schule sowie mit mentaler Unterstützung, dass die Waldbesitzer in dieser schwierigen Situation nicht alleine sind.

Sponsorpakete geschnürt

Mayrhofer lädt daher die Wirtschaftstreibenden aus Urfahr-Umgebung ein, die dafür geschnürten Sponsorpakete zu buchen. Angeboten werden diese in verschiedensten Größen – von einem bis hin zu 2000 Euro. Im Gegenzug bieten sich für die Sponsorfirmen Werbemöglichkeiten.