Auffahrt der PS-Neuheiten

Mehrere tausend Besucher werden am Wochenende in der Freistädter Messehalle erwartet. Bei der 22. Freistädter Motorshow präsentieren die elf heimischen Fahrzeughändler die ganze Palette an Antriebsmöglichkeiten vom Benziner über Plug-In-Hybrid bis zum Elektomotor. Die Besucher können dabei Modelle von 21 Automarken unter die Lupe nehmen. Außerdem gab es in Informationen über E-Lademöglichkeiten, Mopedautos, E-Bikes, Elektroroller und vieles mehr. Bereits am Samstag zeigten sich die Aussteller über den Besucherzustrom mehr als zufrieden. „Es scheint ganz so, dass sich die positive Stimmung, die wir bereits bei der Mühlviertler Baumesse hatten, auch an diesem Wochenende fortsetzt“, sagte Messepräsident Franz Kastler am Samstagnachmittag den OÖNachrichten. Die Motorshow hat am Sonntag noch bis 17 Uhr geöffnet.