"Aufbauer" Peter Pröll ist Konsulent für Soziales

Die Jahre des sozialen Wirkens des 49-jährigen Ulrichsbergers begannen Anfang der 90er Jahre beim Zivildienst, wo er als Rechtsberater für Flüchtlinge tätig war. Es folgten fünf Jahre in der Verwaltung der Sozialversicherung, ehe Peter Pröll als interimistischer Verwaltungsleiter der Behindertenwerkstätte Altenfelden Ende der 90er Jahre in den Bezirk Rohrbach wechselte.

In den Jahren 1999 bis 2002 nahm er die damals neu errichteten Bezirksaltenheime Aigen-Schlägl und Ulrichsberg des Sozialhilfeverbandes Rohrbach in Betrieb, beide Häuser leitete Pröll rund 20 Jahre lang im Heimverbund.

Kinderreha mit aufgebaut

Seine organisatorischen Fähigkeiten stellte er wiederum von 2018 bis 2021 als Kaufmännischer Direktor der Kinderreha kokon unter Beweis. Pröll leistete wesentliche Aufbauarbeiten für das Haus, das im September 2019 eröffnet wurde. Sein soziales Engagement ging dabei über die geforderten Aufgaben hinaus, so kooperierte er mit dem Roten Kreuz, versorgte 2015 Flüchtlinge durch die eigenen Küchen und war auch Mitglied im Nahtstellenmanagement. Neben diesen beruflichen Tätigkeiten ist Peter Pröll auch ehrenamtlich engagiert, unter anderem als Funktionär der Marktgemeinde Ulrichsberg, im Kirchenchor und als Instrumentallehrer, beim Heimatverein Ulrichsberg, als Referent in der Erwachsenenbildung und in Jugendorganisationen.