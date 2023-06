Aufatmen in St. Georgen an der Gusen: Wirt für Aktivpark gefunden

René Pfleger wechselt vom Ennser Hotel "Zum Goldenen Schiff" in den Aktivpark seiner Heimatgemeinde St. Georgen an der Gusen.

Die Erleichterung ist den Verantwortlichen im Gemeindeamt von St. Georgen anzusehen: Die Fortführung der Gastronomie im gemeindeeigenen Veranstaltungszentrum "Aktivpark" ist auch über den Sommer hinaus gesichert. Mit René Pfleger wird ein gebürtiger St. Georgener ab September als Pächter und Küchenchef die Gäste in diesem gastronomischen Leitbetrieb für die Region verwöhnen ? und auch den Mittagstisch für die benachbarte Schule verantworten.

Wie berichtet, hatte der derzeitige Pächter Adrian Sabou die Gemeinde im März informiert, dass er sich aus dem Aktivpark zurückziehen und beruflich kürzertreten möchte. "Wenn man um die allgemeine Situation der Gastronomie in Österreich weiß, kann man sich denken, dass uns diese Nachricht mit etwas Bestürzung zurückgelassen hat. Es gab nicht wenige Stimmen, die zu uns gesagt haben: Da werdet ihr so schnell keinen Nachfolger finden", schildert der St. Georgener Bürgermeister Andreas Derntl die Ausgangssituation bei der Suche nach einem neuen Wirt für den Aktivpark.

Einheimische Lösung

Tatsächlich meldeten sich ? auch auf die Berichterstattung in den OÖN - jedoch einige Interessenten im Gemeindeamt. Derntl: "Wir hatten hier einige gute Gespräche." Richtig gezündet habe es jedoch, als man vom Interesse eines gebürtigen St. Georgeners erfuhr, sich nach 20 Jahren Erfahrung als Koch und Küchenchef selbständig zu machen: René Pfleger. Der gelernte Koch ist seit 2009 Küchenchef im Hotel "Zum Goldenen Schiff" in Enns. Er sei bereits vor drei Jahren auf dem Sprung gewesen, ein eigenes Lokal zu eröffnen: "Eine Woche vor der vereinbarten Vertragsunterzeichnung kam der erste Lockdown. Somit habe ich mein Vorhaben vorerst auf Eis gelegt."

Als Pfleger nun von der Suche seiner Heimatgemeinde nach einem Wirt für den Aktivpark erfuhr, nahm er diese Pläne wieder auf. "Ich habe mich mit dem Gemeinde-Team zusammengesetzt und wir waren uns recht schnell über die Rahmenbedingungen einig", sagt Pfleger über die Kooperation. Er freue sich bereits darauf, die St. Georgener Gäste, Vereine und Unternehmen zu kochen ? und auf die Nähe des Lokals zu seiner Wohnung: "Mit dem Rad bin ich in drei Minuten in der Arbeit." Regionale Hausmannskost mit saisonalen Schwerpunkten werde die Speisekarte kennzeichnen. Ein Kernteam für das Service und die Küche hat er bereits um sich versammelt. Auch die Ausbildung von einem oder zwei Lehrlingen könne er sich vorstellen, sagt Pfleger, dessen eigener Berufseinstieg 2002 über eine Lehre im ehemaligen Hotel Mader in Katsdorf erfolgte. Lediglich über den künftigen Namen des Lokals müsse er sich noch Gedanken machen.

Wie geht es nun konkret im Aktivpark weiter? Bis Mitte Juli wird Adrian Sabou noch in der Küche tätig sein. Dann folgt eine etwa einmonatige Sommerpause und am 8. September wird René Pfleger übernehmen. Reservierungen für den Herbst ? etwa für Firmen- und Vereinsfeiern ? nimmt der neue Wirt bereits unter der Telefonnummer 0660 / 36 56 600 entgegen.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner