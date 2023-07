Auf Tuchfühlung mit künstlicher Intelligenz

Was ist künstliche Intelligenz (KI) und was kann sie? In welchen Bereichen ist sie bereits alltäglich? Clara Schachner, Research Project Manager Data Science, gab den Teilnehmerinnen der KinderUni einen Einblick in die Welt der Zukunftstechnologien und wie daraus innovative Projekte mit Firmen- und Forschungspartnern entstehen.

"KI wird unser Leben in den nächsten Jahren stark beeinflussen, weil sie eine unglaublich leistungsfähige Technologie ist, die in vielen Bereichen weiterentwickelt wird, etwa in der Medizin. Hier kann KI unterstützen, indem sie große Mengen an medizinischen Daten analysiert und personalisierte Therapien empfiehlt. Es ist wichtig, schon im Kindesalter eine Faszination für die Forschung zu wecken", sagt Schachner.

Im OIS (Open Innovation Space) konnten die Mädchen die "IntegraMouse Air" von "LIFEtool" ausprobieren. Diese "Maus" wird von Menschen mit Querschnittslähmung mit dem Mund bedient, um den Computer zu steuern. Schachner: "Die Mundcomputermaus ermöglicht auch ein Training der Atemmuskulatur. Das ist für Personen mit hoher Querschnittlähmung sehr wichtig." Das SCCH bringt in einem Forschungsprojekt seine Expertise im Bereich der KI ein.

