Auf Stowassers Spuren

Sogar ihren zum Klassiker gewordenen "Stowasser", das im gesamten deutschsprachigen Raum noch immer verwendete "Lateinisch-Deutsche Schulwörterbuch", nahmen die Pensionistinnen und Pensionisten des CLV des Bezirkes Rohrbach mit, als sie unter der Leitung von Konsulent Heinrich Pusch in Kefermarkt die Ausstellung "130 Jahre Stowasser" im Stöckl am Kirchenplatz besuchten. Danach stattete man auch dem Gedenkplatz mit Stowasser-Bankerl und Erinnerungstafel vor dem ehemaligen Stationsgebäude der Pferdeeisenbahn in Lest einen Besuch ab, denn in diesem Haus hatte Stowasser mit "Lest im Mühlviertel, 18. August 1893" das Wörterbuch vollendet. Dort hielt die Reisegruppe demonstrativ das Wörterbuch gen Himmel, um zu zeigen, dass der berühmte Altphilologe, Lexikologe, Dichter und Lehrer nicht vergebens schrieb: "So gehe denn mein Buch hinaus und suche sich Freunde."

