Rund um den Maltschacher See in Kärnten wurden heuer die Bundesmeisterschaften in Erster Hilfe ausgetragen. Jugendliche aus ganz Österreich zeigten bei diesem Gipfeltreffen der Jung-Ersthelfer, dass auf sie im Fall der Fälle Verlass ist. Als bester oberösterreichischer Teilnehmer traten die Schülerinnen und Schüler der NMS Pabneukirchen dabei die Heimreise an.