Auf die Stille Nacht folgen im Zirkus wagemutige Tricks und Tiernummern

Bis 8. Jänner stehen Alex Kaiser und sein jüngster Sohn Patise gemeinsam mit vielen anderen Artisten in Mauthausen in der Manege.

Zwei wirtschaftlich außerordentlich schwierige Jahre haben Alex Kaiser und sein Team hinter sich. Während der Pandemie mussten immer wieder Gastspiele abgesagt oder mit einem aufwendigen Sicherheitskonzept abgehalten werden. Das ging an die Substanz. Man stand kurz davor, Konkurs anmelden zu müssen. Doch Aufgeben kam für die Münchner Zirkusfamilie nie in Frage. Schließlich gibt es den Zirkus bereits in neunter Generation seit 270 Jahren.