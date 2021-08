Der Saisonauftakt der österreichischen Rad-Bundesliga fand heuer im März bei Minusgraden in Leonding statt. Bei der "Mühlviertel Hügelwelt Classic" am 11./12. September in Königswiesen werden die heimischen Straßen-Asse wie schon im Vorjahr bei der erfolgreichen Premiere bessere Bedingungen vorfinden. Leichter wird es aber nicht. Die 121 Kilometer sind mit 2250 Höhenmetern gespickt.

"Die abwechslungsreiche Landschaft gibt hier einfach vor, dass es auf und ab geht. Und ein Finale darf ruhig schwer sein", sagt Oberösterreichs Verbandspräsident Paul Resch, der stolz ist, dass lokale Tempomacher der Region wie der örtliche Radfahrclub veloKW dieses Projekt zusammen mit Sponsoren erneut auf die Beine stellen konnten – das heuer noch eine Aufwertung fand, weil schon am Samstag ein Kriterium auf einem 1,4 Kilometer langen Kurs ausgefahren wird.

Auch die Damen sitzen im Mühlviertel bei einem Rennen der heuer neu eingeführten Bundesliga im Sattel, dazu wird der Landesmeister-Titel bei den Amateuren vergeben.

Zur Verstärkung der Rad-Kompetenz im Mühlviertel hat der Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt im Vorjahr das Projekt "Rennradhügelwelt" mit elf Rennradtouren und insgesamt 900 Radkilometern sowie 17.000 Höhenmetern ins Leben gerufen. "Von Veranstaltungen wie diesen erhoffen wir uns einen zusätzlichen Impuls, nicht nur, was die Nächtigungen in der Region betrifft", sagt Christian Naderer, der Aufsichtsratsvorsitzende. Auch Vorzeigeprojekte wie der sich derzeit in Bau befindliche Königswieser Hof am Marktplatz von Königswiesen würden dieser Entwicklung weiter Rechnung tragen.