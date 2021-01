Wer Körper und Geist etwas Gutes tun will, der findet vor der Haustüre derzeit beste Voraussetzungen dafür vor. Das Mühlviertel liefert momentan an vielen Orten ideale Bedingungen. Das liegt nicht nur am guten Winter, sondern auch an vielen privaten Initiativen, die für den Sport ehrenamtlich Tempo machen.