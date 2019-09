Auf den Mostdipf folgte Kulturpreis für Poxruckers

Drei beeindruckende Mühlviertlerinnen, die ebenso mit ihrer herzlichen Art als auch mit ihrer Geradlinigkeit, vor allem aber mit ihrer Musik beeindrucken, erhielten den Kulturpreis der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg und der Raiffeisenbank Region Rohrbach: Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker. Die Schwestern, die mit ihrem Mühlviertler "Dialektpop mit Herzklopf-Garantie" als Poxrucker Sisters die Konzertsäle in Österreich und darüber hinaus erobern, gliedern sich ein in eine lange Reihe verdienter Kulturpreisträger. Schon zum 32. Mal wurde der Preis verliehen, mit dem Stadtgemeinde und Raiffeisenbank alljährlich Persönlichkeiten aus allen Sparten und allen Altersgruppen würdigen. Die drei Schwestern aus St. Ulrich verdienten sich den Preis nicht nur ob ihrer Musik, die sowohl auf Ö3 gespielt werden könne, als auch in "Gsunga und Gspüt", wie die Besucher der Preisverleihung erfuhren.

Durchbruch mit "Glick"

Denn ein Sprungbrett der drei Frauen war ebendiese ORF-Sendung, zu der sie ein weiterer Kulturpreisträger, nämlich Franz Gumpenberger, eingeladen hatte. Schon 2013 gelang den Poxrucker Sisters der Durchbruch mit "Glick". Drei Alben und unzählige Konzerte und Auftritte haben die drei Mühlviertlerinnen auf der Habenseite stehen. "Gelobt habe ich die Stimmen der drei Schwestern immer schon. Umso lieber mache ich das heute ganz offiziell. Sie haben einen Konzertsaal nach dem anderen gefüllt. Wenn sie singen, erlebt man, was die drei ausmacht. Den Erfolg haben sie weder geplant noch verbissen gesucht. Sie machen einfach das, was ihnen Freude macht und worin sie Sinn sehen", sagte Stefanie Hinterleitner, eine langjährige Freundin in der Laudation.

Arbeit mit Sinn

Der Sinn in ihrer Arbeit war den drei Künstlerinnen immer schon wichtig, kommen sie doch auch aus der katholischen Jugendarbeit im Dekanat. Ihre ersten Auftritte absolvierten sie in Maiandachten. "Eigentlich haben wir mit Marienliedern begonnen", erinnert sich Steffi Poxrucker, die ältere im Trio. Darauf folgten Auftritte bei unzähligen Messen. Großen Dank sprachen die Preisträgerinnen vor allem ihren Eltern und der gesamten Familie aus. Großes Lob gab es auch für das musikalische Fundament, welches die drei Schwestern in der Musikhauptschule Neufelden gegründet haben.

Arbeiten mit bunten Bildern

Raiffeisen-Vorstandsdirektor Ludwig Kapfer schielte fast schon etwas wehmütig auf die Vorzüge der Kunst im Gegensatz zum Banker-Dasein: "Wir arbeiten streng nach Vorschrift und immer akkurat. Gesetze und Vorschriften sind unser tägliches Brot. Ihr könnt in eurer Arbeit völlige Freiheit leben und in bunten Bildern denken", beschied er den Preisträgerinnen. Rohrbach-Bergs Bürgermeister Andreas Lindorfer legte das Stadt-Motto "Voller Leben" auch auf die drei Preisträgerinnen um. Sie hätten durch Mühlviertler Tugend, ehrliche Arbeit, Beharrlichkeit und Ehrgeiz ein beeindruckendes Werk geschaffen. "Heuer scheint ein Jahr der Ernte zu sein, wenn man neben dem Mostdipf der OÖNachrichten auch noch den Rohrbach-Berger Kulturpreis entgegennehmen kann", scherzte er.

Gerührt und dankbar ließen sich die drei Schwestern dann doch noch zu einem Ständchen hinreißen. Denn eigentlich wollte man ob krankheitsbedingter Stimmprobleme gar nicht singen. Kurzerhand forderten aber die Schwestern das Auditorium zum Mitsingen auf.

Zum Abschluss freuten sich die Besucher über das Versprechen, dass die drei wieder an neuen Liedern schreiben und ein viertes Album folgen wird – da können die Fans wohl "von Glick redn", dass den Schwestern die Ideen nicht ausgehen. (fell)