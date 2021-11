Auf das Fundament der Vorfahren lässt sich gut aufbauen

Wenn Michaela und Herbert Simmel von der Krienmühle in Putzleinsdorf ihren Wald betreten, erfüllt sie das mit einer gewissen Dankbarkeit früheren Generationen gegenüber. Denn schon früh setzte man auf die Plenterwirtschaft. Das heißt, es handelt sich um einen sich stetig verjüngenden Dauerwald. Bäume aller Dimensionen, Sorten und Altersschichten kommen nebeneinander vor. "Das streut das Risiko enorm, weil in einem Schadensfall meist einzelne Schichten des Waldes betroffen sind. Unsere Pflegemaßnahmen beschränken sich eigentlich auf die Ernte hiebreifer Bäume", erklärt Herbert Simmel, welchen die Liebe in die Krienmühle verschlug.

Im Plenterwald wachsen alle Generationen von Bäumen auf einer Fläche – das streut das Risiko. Bild: Fellhofer

Der gelernte Fliesenleger und ausgebildete Krankenpfleger ist seit 2014 Bauer. Den Hof haben Gattin Michaela und er von ihren Eltern übernommen. "Damals waren alle landwirtschaftlichen Flächen verpachtet und kein Viehbestand mehr vorhanden", erinnern sich die beiden. "Wir wollten wieder von der Landwirtschaft leben und haben uns entschieden, mit einer Schafwirtschaft zu beginnen", erzählt Michaela Simmel, welche Landschaftspflege studierte und als Raumplanerin sowie in der Leitung der Bauabteilung eines Gemeindeamtes tätig war.

Die Familie Simmel vermarktet ihre Erzeugnisse selbst. Bild: Fellhofer

Ganzes Schaf vermarkten

Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen man ein Schaf im Ganzen vermarkten konnte, dennoch wird in der Krienmühle alles vom Schaf verarbeitet und verkauft: "Wir verkaufen unsere Vliese und auch die Schmutzwolle als effektiven und wertvollen Dünger", erzählt Michaela Simmel. Sie hat sich auch das Seifensieden angeeignet und kann so Fett und Milch zu wertvollen Seifen verarbeiten. Wie im Plenterwald setzt die Familie auf Vielfältigkeit und Risikostreuung. So lässt es sich mit fast 80 Hektar gut leben. Die Aufteilung zwischen Forstflächen und Acker/Grünland beträgt ungefähr 50:50 Prozent. Herbert Simmel arbeitet auch noch 15 Stunden als Krankenpfleger.

So hat man das Ziel erreicht, sich mehrere Standbeine zu schaffen. Denn natürlich wird vom Schaf auch das Fleisch und die daraus gewonnene Wurst feilgeboten – auf Märkten, in verschiedenen Läden und im Lagerhaus-Regional-Eck.

Das Zerlegen der geschlachteten Schafe lernte Herbert von Michaelas Onkeln, welche sich im Fleischhauer-Handwerk bestens auskennen. Auch geschoren wird am Hof in Eigenregie. Die Nachzucht der etwa 140 Schafe passiert im Herdenverband. Für die Lämmer gibt es dann verschiedene Stationen im Stall – von den Lammboxen über den "Kindergarten" zurück in die verschiedenen Herden.

Herbert und Michaela Simmel, Bauern in der Krienmühle. Bild: Fellhofer

Grundlage für Nachfolger

Auch für die Zukunft haben sie genaue Vorstellungen: "Wir wollen die Direktvermarktung weiter ausbauen und den Tierbestand durch eigene Nachzucht aufstocken", sagen die beiden. Außerdem soll das Lamm in der heimischen Küche weiter etabliert und dessen Image verbessert werden. "Unser erklärtes Ziel ist die nachhaltige Bewirtschaftung unserer land- und forstwirtschaftlichen Flächen, damit auch die künftigen Bewirtschafter gute Wirtschafts- und Lebensbedingungen vorfinden. Den Kindern wollen wir vorleben, wie breit, abwechslungsreich und kreativ Landwirtschaft gedacht und interpretiert werden kann und wie viele Möglichkeiten und Chancen sie für ein zufriedenes und erfülltes Leben birgt", sagen die beiden und denken dabei an ihre drei Töchter (zwölf, zehn und fünf Jahre).