"Auf da Bierbank" und im Zelt, da gibt es kein Halten

PABNEUKIRCHEN. Wenn die Sportunion Pabneukirchen alljährlich im Juli ihre Zeltnächte veranstaltet, ist mit einem erhöhten Star-Aufgebot im Unteren Mühlviertel zu rechnen. Gut in Erinnerung ist beispielsweise der Teenie-Alarm beim Auftritt von Chris Steger. Heuer haben die Pabneukirchner Sportler erneut ein Programm zusammengestellt, das einzigartige Stimmung im Zelt garantieren sollte. Da treten beispielsweise am Freitag, 19. Juli, "Die Lungauer" auf: Die fünf Musiker haben quasi im Alleingang den Oberkrainer-Sound für ein junges Publikum salonfähig gemacht. Mit neuer Volksmusik starteten "DeSchoWieda" aus Erding durch. Ihr Erfolgsrezept: Sie präsentieren Coverversionen internationaler Hits in bairischer Mundart. Ihre Koproduktion "I’m Too Sexy (Auf da Bierbank") mit Right Said Fred steuert im Internet auf 20 Millionen Aufrufe zu.

Karten für den Auftritt von "DeSchoWieda" am Samstag, 20 Juli, gibt es im Vorverkauf bei Ö-Ticket. Die OÖNachrichten verlosen zudem einen VIP-Tisch für 8 Personen für den Auftritt der Lungauer am Freitag, 19. Juli, im Wert von 200 Euro. Das Paket enthält acht Eintritte, acht Essen und acht Getränke an einem reservierten Tisch. Das Gewinnspiel endet am Mittwoch, 17. Juli, um 12 Uhr. Teilnahme ab sofort auf nachrichten.at/gewinnspiele

