Auf Burg Piberstein zeigen Handwerker beim großen Burgmarkt ihr Können

Geschäftiges Markttreiben wie zur Blüte der Burg herrscht am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr in den historischen Gemäuern von Piberstein. Auf der altehrwürdigen Burg findet wieder der traditionelle Handwerksmarkt mit 70 Ausstellern statt. Da sich der Großteil im Inneren der weitläufigen Burg abspielt, ist der Markt witterungsunabhängig. Es wird aber nicht nur verkauft, sondern an den einzelnen Ständen fleißig gearbeitet und altes Handwerk belebt, wie etwa das Besenbinden, Korbflechten, Schmieden oder Spinnen. Ein junger Kettensägenschnitzer wird ebenfalls seine Kunst zeigen.

Mühlviertler Wein

Neben Kunsthandwerklichem gibt es Seifen, Genähtes und vieles mehr zu erwerben. Es gibt Kulinarisches aus der Region, wie selbstgemachte Mehlspeisen und Krapfen. Ein Mühlviertler Winzer wird seine Weine feilbieten. Am Samstagnachmittag spielt die Vorderweißenbacher Wirtshausmusi, am Sonntagvormittag Helfenberg Blech und nachmittags die Ahorner.

Das Eintrittsgeld von 2,50 Euro pro Person wird in die Erhaltung der Burg investiert.