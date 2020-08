Audioguide leitet Kinder durch die Stadtpfarrkirche

Benötigt wird ein Smartphone, um die QR-Codes scannen zu können. Zudem liegen in der Stadtpfarrkirche Folder für eine Entdeckungstour auf.

Wer die QR-Codes aktiviert, kann zuhören, wie sich die Kirchenmäuse Kathi und Flo, die aus den Familienmessen bekannt sind, mit ihren Freundinnen und Freunden über wichtige Orte und Gegenstände in der Kirche unterhalten. Der Audioguide soll insbesondere Kindern den Kirchenraum auf moderne Art und Weise näherbringen und zeigen, was es alles in der Kirche zu entdecken gibt. Der Spaß kommt auf dieser Entdeckungstour jedenfalls sicher nicht zu kurz. Der Audioguide ist ab sofort in der Stadtpfarrkirche zugänglich.

