Auch Sozialhilfeverband ganz im Corona-Modus

Der Sozialhilfeverband Rohrbach ist als sozialer Dienstleister im Bezirk nicht wegzudenken. Mit einem Gesamtbudget von rund 59 Millionen Euro wurden im Jahr 2020 gemeinsam mit dem Land OÖ hilfebedürftige Menschen unterstützt. Die 37 Gemeinden des Bezirkes leisteten dabei einen Beitrag in der Höhe von rund 17,5 Mio. Euro. Viele Menschen haben davon profitiert. Die Coronakrise hat den SHV Rohrbach mit seinen 583 Mitarbeiterinnen stark gefordert. Die Mithilfe bei der Bewältigung der Corona-Pandemie hatte oberste Priorität. Das bedeutete vor allem für die Mitarbeiterinnen in den Alten- und Pflegeheimen eine große Herausforderung und ein enormes Maß an Anstrengung.

244 Beschäftigte befanden sich in Quarantäne und mussten von ihren Kolleginnen vertreten werden. 168 erkrankten auch tatsächlich an Covid-19. Dazu galt es, 174 erkrankte Bewohner unter strengsten Hygienemaßnahmen zu betreuen und zu pflegen.

Trotz Corona wurden im Jahr 2020 181 neue Bewohner in den sechs Altenheimen aufgenommen. Zusätzlich gab es 150 Kurzzeitpflegeaufenthalte. Besuche von Angehörigen finden in der Corona-Zeit aus Sicherheitsgründen überwiegend im Zimmer der Bewohnerin oder des Bewohners statt. So hatten einzelne Bewohnerinnen und Bewohner keine Kontakte zu anderen Besuchern im Heim und waren somit ohne Verbindung zur Außenwelt. Aus diesem Grund besuchten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Betroffene einmal pro Woche, um die Einsamkeit einzudämmen und für etwas gute Laune in dieser besonderen Zeit zu sorgen.