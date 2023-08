Auch mit 90 für die Menschen da: Ohne Hertha geht im Rotkreuz-Markt nichts

Da verschlug es selbst Hertha Riener die Sprache, als die quirlige freiwillige Mitarbeiterin in den Rotkreuz-Markt kam und auf einmal das ganze Team vor ihr stand, um ihr mit einer Überraschungsfeier zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Zahlreiche Gäste ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und überbrachten ihre Glückwünsche, so auch Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger und der Landesgeschäftsleiter-Stellvertreter Thomas Märzinger. Die beiden sprachen Hertha Riener Dank und Anerkennung für ihre Verdienste aus und überreichten eine entsprechende Urkunde. Als ihr dann noch alle gemeinsam ein Geburtstagsständchen darboten, hatte Hertha Riener mit Glückstränen zu kämpfen. Sie liebt den Kontakt zu den Menschen sehr. Das baut sie auf, das hält sie so jung und fit. Der Rotkreuz-Markt ist so etwas wie ihr Jungbrunnen.

Ohne Hertha geht gar nichts

Seit dem Start des Rotkreuz-Marktes in Hagenberg 2012 ist sie fixer Bestandteil des Teams. "Ohne Hertha geht gar nichts. Sie ist immer gut gelaunt, lustig, packt überall an. Und wenn einmal Obst übrig bleibt, kocht sie daraus Marmelade", erzählt Inge Himmelbauer, eine der Marktleiterinnen. "Sie ist die gute Seele des Marktes. Kundinnen und Kunden sehen in ihr die Oma." Ihre fixen Dienste sind Mittwoch und Donnerstag, zusätzlich springt sie jederzeit ein, wenn jemand ausfällt. Rund 7000 freiwillige Stunden hat die Pregartnerin seit 2012 geleistet. Und wenn es nach ihr geht, möchte die jung gebliebene 90-Jährige noch sehr lange aktiv im Rotkreuz-Markt mitarbeiten und ihre Zeit denen zur Verfügung stellen, die Hilfe brauchen.

