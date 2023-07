Auch die Babyboomer werden alt

Vor wenigen Wochen hat Romana Palmanshofer die Leitung der Abteilung für Akutgeriatrie und Remobilisation (AGR) am Klinikum Rohrbach übernommen. Eine Schlüsselposition angesichts des demografischen Wandels, der auch den Einzugsbereich des Klinikums Rohrbach erfassen wird. "Die Akutgeriatrie ist ein Medizinbereich, der in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.