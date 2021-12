Auch am Linzer "Hausberg" hat die Skisaison begonnen

"Die Leute wollen raus, um sich in der Natur zu bewegen", sagt Walter Oberneder von der Kirchschlager Skischule Ralf & Walter. Am Stadtrand von Linz, in den Höhenlagen des Mühlviertels, eignen sich dazu die Pisten in Kirchschlag optimal. Schon am Marienfeiertag war eine Piste zur Freude vieler Skibegeisterter in Betrieb. "Am Wochenende geht es weiter, und wir freuen uns schon sehr darauf", sagt Oberneder. Geöffnet haben die Lifte I und III.

Skikurse gibt es zwar noch nicht, individuelle Unterrichts-Einheiten seien aber im gesetzlichen Rahmen, bei Einhaltung der gängigen Sicherheitsbestimmungen, möglich. Für kurzentschlossene Pistenflitzer hat Oberneder auch bereits seinen Skiverleih geöffnet. "Im Shop bieten wir momentan unsere Waren mit Click & Collect an", lädt er ein, nach Kirchschlag zu kommen. Informationen gibt es tagesaktuell auf der Homepage der Skischule ( www.ralfundwalter.at) oder direkt beim Skiliftbetreiber ( www.schilifte-kirchschlag.at).

Auch Skilehrer für Privatstunden können online oder telefonisch gebucht werden (07215 / 3747). Ein Service, den vor allem auch Wintersport-Begeisterte aus dem Zentralraum gerne annehmen. Immerhin gelten die Kirchschlager Pisten seit Generationen als Sprungbrett in den Wintersport für viele Menschen aus der nahen Stadt. Auf 900 Metern Seehöhe entfliehen die Linzer dem Alltag und toben sich, nach Lust und Laune, beim Skifahren oder Snowboarden aus. Das ist auch im aktuellen Lockdown erlaubt. Dennoch hofft man auf baldige Erleichterung bei den Maßnahmen. Bis Weihnachten fahren die Lifte vorerst im Wochenendbetrieb. Es gilt 2G ab 12 Jahren. Zwischen 12 und 15 Jahren gilt der Ninjapass.