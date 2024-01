"ASZ-Schließung ist Kniefall vor der Abfallwirtschaft"

Dass die Schließung von Altstoffsammelzentren eine probate Antwort auf die Einführung des Gelben Sackes sein soll, will man beim Bezirksabfallverband in Freistadt nicht so stehen lassen. Auch dass Rohrbach mit derzeit 14 Standorten die höchste ASZ-Dichte des Landes habe, will man im Unteren Mühlviertel ins rechte Licht rücken: "Der Bezirk Freistadt hat mit 26 ASZ-Standorten für etwa 68.000 Einwohner – damit praktisch in jeder Gemeinde ein ASZ – die mit Abstand höchste Dichte in Oberösterreich. Wir haben bei der Wertstofftrennung und Abfallentsorgung das System, das am nächsten bei den Bürgern ist", sagt Freistadts Abfallverbands-Obmann Franz Xaver Hölzl. Auch das Aus für das duale Trennsystem ist laut ihm noch nicht in Stein gemeißelt. Der BAV Rohrbach argumentierte ja die geplante Schließung von Sammelzentren mit der Einführung des Gelben Sackes. Nach Einführung des Pfandsystems ist in Rohrbach auch geplant, dass alles, was im Gelben Sack entsorgt werden darf, im ASZ nicht mehr abgegeben werden kann.

Kniefall vor der Wirtschaft

"Wir sagen unseren Bürgern: ,Sammelts weiter, es sind unsere Einnahmen, die die Müllgebühren niedrig halten‘", sagt Hölzl: "Ich halte nichts davon, wenn man alle Wertstoffe unbedingt dem Gelben Sack andient. Das ist ein vorauseilender Kniefall vor der Abfallwirtschaft, die ihre Anlagen auslasten will." Übrigens biete der Bezirk Freistadt bereits seit mehr als 30 Jahren die Abgabemöglichkeit von Kunststoffverpackungen über den Gelben Sack an. "In diesem Zusammenhang kämpfen wir an der gesetzlichen Front und bei den zuständigen Sammel- und Verwertungssystemen für Haushaltsverpackungen, dass die Abgabemöglichkeit der Gelben-Sack-Fraktionen auch über 2025 hinaus freiwillig in den ASZs möglich sein soll", ergänzt Freistadts BAV-Geschäftsführer Richard Freinschlag. Er appelliert ebenso an die Bürger, Trennung und Abgabe auch dieser Fraktionen wie bisher durchzuführen: "Denn damit bleibt die Wertschöpfung vor Ort und trägt zu günstigen Müllgebühren bei. Die konkrete Ausgestaltung der künftigen "getrennten Sammlung im ASZ" sowie der "Gelben-Sack-Sammlung" werde gerade verhandelt und sei keineswegs schon fixiert.

Kostendruck steigt

Allerdings sei korrekt, dass sowohl das gesetzlich geänderte Gelber-Sack- als auch das kommende Pfand-System Wertstoffeinnahmen reduziert und dadurch Kostendruck für die Gemeinden und den BAV verursacht. Am bewährten System will man allerdings trotzdem festhalten. "Denn wir sind überzeugt, dass wir durch diese bürgernahe und hoch akzeptierte Form der Abgabemöglichkeit mit Betreuung und Begleitung die von der EU vorgegebenen Sammelquoten bereits jetzt erfüllen."

Dass im Bezirk Freistadt das flächendeckende, bewährte ASZ-System nicht infrage gestellt wird, zeigt sich auch daran, dass seit dem Jahr 2013 für ASZ-Neu-, -Um- und -Zubauten ein interner Solidar-Förderbetrag von 40 Prozent der Investitionskosten gewährt wird. Übrigens bringen die Freistädter nicht nur ihre Wertstoffe in die ASZ, sondern auch den Restmüll: "Bei uns fährt kein Müllauto durch die Gegend, und die Bürger müssen nicht sechs Wochen stinkende Windeln zu Hause horten."

Die Schließung von ASZ sei eine Schwächung des gerade in Oberösterreich seit Jahrzehnten implementierten Systems. "Dadurch verlieren wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort, indem wir diese an wesentlich teurere, gewinnorientierte Wirtschafts-Sammelsysteme abtreten", sagt Hölzl: "Es kann doch nicht sein, dass der Weg nach dem Prinzip ,Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren‘ so weitergeht, indem der kommunalen Abfallwirtschaft Erlöse verloren gehen und nur mehr der kostenverursachende Müll übrig bleibt." Deshalb müsse die Abfallwirtschaft – so wie etwa die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung – als zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge in kommunaler Hand bleiben.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel

