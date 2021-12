Asylunterkunft des Roten Kreuzes wird Ende Februar aufgelöst

In der Hilfe für Geflüchtete haben Gemeinde und Pfarre Naarn eine lange Tradition. Bereits nach dem Jugoslawien-Krieg fanden Menschen hier Zuflucht und Schutz. Auch während der Flüchtlingsbewegung vor sechs Jahren sprang Naarn als Quartiergeber ein: Im Pfarrgarten wurden Leichtbauhäuser mit Platz für insgesamt 48 Personen aufgestellt. Seither fanden hier unter der Obhut des Roten Kreuzes etwas mehr als 200 Asylsuchende aus 20 verschiedenen Nationen Schutz und die Möglichkeit, in einem für sie fremden Land anzukommen.

Mit dem starken Rückgang der Asylanträge in den vergangenen Jahren wird nun auch die Unterkunft in Naarn nicht mehr benötigt. Bis Ende Februar soll die Anlage geräumt werden. Die 38 zuletzt hier noch lebenden Bewohnerinnen und Bewohner werden bis dahin in neuen Wohnmöglichkeiten untergebracht.

Für das Rote Kreuz Perg schließe sich damit ein Kapitel exzellenter Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort, sagt Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer: "Nicht nur, dass die Pfarre den Baugrund für einen symbolischen Pachtzins zur Verfügung stellte, sondern es wurden auch die immer wieder neuen Bewohnerinnen und Bewohner von der Bevölkerung in all diesen Jahren großartig unterstützt."

Manche Situationen waren dabei durchaus herausfordernd. Aber stets schlossen sich Einheimische dem Leitsatz des Roten Kreuzes "Aus Liebe zum Menschen" an und bemühten sich, die Bewohner auf dem Weg in ein neues Leben zu unterstützen.

Wenn es darauf ankam, bildeten sich Teams, die verschiedene Aufgaben wie Sprachkurse, Fahrdienste, Freizeitgestaltung sowie die Sammlung von Alltagsdingen für die Asylwerber übernahmen. Für Elfriede Reindl, Koordinatorin der Sozialen Dienste der Rotkreuz-Bezirksstelle Perg, war der starke Rückhalt von Gemeinderat und Pfarrgemeinderat ein wichtiger Faktor im Gelingen der Naarner Asylwerberbetreuung.