Ascendor produziert nun am neuen Standort in Neufelden

Ascendor Lifttechnik hat seinen Produktionsstandort wie geplant von Niederwaldkirchen nach Neufelden verlegt. Beim Erzeuger von Kabinenaufzügen, Plattformliften, Hebebühnen und Treppenliften war durch das stetige Wachstum eine Erweiterung der Produktionsflächen unbedingt erforderlich. Die Produktionsfläche wurde um 42 Prozent auf insgesamt 8000 m² vergrößert.

Das Unternehmen hat im Jahr 2022 einen neuen Rekordumsatz von über 13 Millionen Euro erzielt. Die Liftproduktion am alten Standort in Drautendorf war seit geraumer Zeit platztechnisch an die Grenzen gestoßen. „Wir verzeichneten in den vergangenen Jahren einen höchst erfreulichen Auftragseingang und ein hervorragendes Umsatzwachstum. Um den Anforderungen auch in Zukunft gerecht zu werden, entschieden wir uns für eine Produktionsflächenerweiterung“, sagt der operative Geschäftsführer Erwin Roither.

Rochade mit Biohort

Nachdem die Schwesterfirma Biohort mit dem neuen Werk in St. Martin einen Produktionsflächenzuwachs von 50.000 m² erfahren hat, übersiedelte die bisherige Produktion von Gerätehäusern, Boxen und Pflanzenbeeten vom Werk 1 in Neufelden in das neu gebaute Werk 3 in St. Martin. In den frei gewordenen Hallen in Neufelden werden auf einer mehr als 42 Prozent vergrößerten Produktionsfläche nachrüstbare Liftanlagen von Ascendor gefertigt. Am gesamten 27.500 m² großen Areal in Neufelden ist neben Ascendor auch das Bürogebäude der Dachgesellschaft Priglinger Holding angesiedelt.

Moderne Arbeitsplätze

Die Geschäftsführer haben bei den neuen Arbeitsplätzen auf deren ergonomische Gestaltung hohen Wert gelegt. Ascendor tätigte für den neuen Standort Investitionen von rund 800.000 Euro, die in neue Maschinen, moderne Absaugungs- und Filteranlage, LED-Beleuchtung und moderne Gebäudeeinrichtungen geflossen sind. Außerdem verfügt man über mehr Fläche, die auch ein zukünftiges Wachstum und effizientes Arbeiten zulassen. Nebenbei wurde viel Zeit in die Entwicklung von Arbeitsprozessen gesteckt, da im Gegensatz zur Fertigung am alten Standort die Hauptfertigung auf einer Ebene stattfindet.

