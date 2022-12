Artegra zieht sich aus Stefansplatzerl zurück – Betrieb geht weiter

Der Betrieb am beliebten Treffpunkt geht weiter.

Mit dem Auslaufen des Pachtvertrages im Juni 2023 wird sich Artegra aus der wirtschaftlichen Verantwortlichkeit im Stefansplatzerl zurückziehen. Die Eigentümergenossenschaft wird das Stefansplatzerl weiterführen. Karl Lehner, Obmann der Bürgergenossenschaft St. Stefan-Afiesl, erklärt die Veränderungen: "Wir werden künftig den Betrieb selbst übernehmen und fortführen. Alle Mitarbeiter haben von uns das Angebot erhalten, übernommen zu werden. Keiner muss sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen", sagt Lehner. Das gilt natürlich auch für die Beschäftigten mit Beeinträchtigung. Diese könnten im Zuge einer Arbeitskräfteüberlassung auf Wunsch auch weiterhin im Stefansplatzerl arbeiten. Im Betrieb soll es keine großen Änderungen geben, lediglich kleinere Optimierungen. Grundsätzlich trennen sich Artegra und die Genossenschaft im Guten. "Es war uns allen wichtig, dass es nahtlos weitergeht, das Projekt an sich soll nicht gefährdet sein", bestätigt deshalb auch Artegra-Geschäftsführer Franz Höglinger.

Umstrukturierung geplant

Der Grund für die Umstrukturierung liege darin begründet, dass man die Arbeitskräfteüberlassung ausbauen wolle. "Die Zielrichtung für geschützte Arbeit, die wir im Auftrag des Landes OÖ leisten, verändert sich. Waren es früher eigene Betriebe, in denen Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt waren, so geht es jetzt verstärkt hin zur Arbeitskräfteüberlassung in Fremdfirmen. Das haben wir bisher wenig im Auge gehabt", sagt Höglinger. Außerdem sei die Konstruktion als gemeinnütziger Betrieb wirtschaftlich nicht optimal: "Wir fallen bei sämtlichen Förderungen durch."

Auch die Kreativstube Verwerk mit zwei Fachkräften und vier geschützten Mitarbeitenden übersiedelt voraussichtlich in das Gebäude der Wäscherei nach Altenfelden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper