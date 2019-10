Arnreits Auswahljugend holte Gold und Blech

Immerhin sieben Arnreiterinnen standen beim Faustball-Jugendeuropapokal in Münzbach auf dem Feld. Die U14-Auswahl des Landes holte dabei die Goldmedaille, das U18-Team musste sich mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Lea Hartl, Julia Seltenhofer und Franziska Koblmüller kamen in der U14 zum Einsatz. Nach Platz drei in der Vorrunde kämpften sie in zwei Qualifikationsspielen um den Finaleinzug. Alle drei Arnreiterinnen standen im Finale gegen Bayern in der Startaufstellung, gemeinsam mit dem OÖ-Team holten sie nach drei spannenden Sätzen den Sieg. Die U18-Mädels hatten etwas mehr zu kämpfen. Mit Betreuerin Magdalena Bauer sowie Anika Hartl, Klara Gierlinger und Antonia Koblmüller vertraten vier Arnreiterinnen Oberösterreich in der Altersklasse der U18.

In den Vorrundenspielen konnten sie sich Platz zwei sichern, nach dem knappen Sieg im Spiel des Halbfinaleinzugs scheiterten sie dann an den Nachbarn aus Salzburg beim Spiel um den Einzug ins Finale. Im Kampf um Platz drei gegen Niedersachen mussten sie sich mit dem vierten Platz zufriedengeben.

