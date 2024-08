Arnreit startet mit großen Zielen in die Feldsaison

Nach der Sommerpause geht es für die Arnreiter Faustballerinnen in die neue Feldsaison 2024/25. In der ersten Runde treffen die Mühlviertlerinnen auf Union St. Veit/Pongau und UFG Grieskirchen/Pötting. Nach einer erfolgreichen Feldsaison 2023/24 mit der gewonnenen Silbermedaille im Faustball Final 3 in Hirschbach starten die Faustballerinnen mit dem Ziel in die Saison, nach der Herbstmeisterschaft einen von sechs Plätzen im Meister-Play-Off zu ergattern. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es gleich von Beginn an, voll durchzustarten und Punkte zu sammeln. In der ersten Runde treffen die Arnreiterinnen auswärts in Salzburg auf St. Veit/Pongau und Grieskirchen/Pötting. Keine der drei Mannschaften hat die eindeutige Favoritenrolle, Arnreit definiert jedoch als klares Ziel, mindestens eine der zwei Begegnungen für sich zu entscheiden. Allgemein gibt es im Kader der Union Arnreit keine personellen Veränderungen. Das Trainerduo Thaller und Gahleitner setzt auf die Kombination von erfahrenen Spielerinnen mit frischem Wind durch Youngster – drei Spielerinnen der Mannschaft, Angreiferin Katharina Gahleitner (Damen), Zuspielerin Emma Gierlinger und Allrounderin Franziska Koblmüller (U18), sind Teil der aktuellen FTA-Kader, welche der Mannschaft zusätzliches Selbstbewusstsein geben. Zudem gibt Tanja Gahleitner ihre Kapitänsschleife an Magdalena Bauer ab. Gahleitner bleibt der Mannschaft jedoch nach wie vor als Spielerin treu.

