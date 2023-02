Arnreit sicherte fixen Finalplatz

In der letzten Runde des Grunddurchgangs gab es für die Union Arnreit nur ein Ziel: den direkten Finaleinzug für das Faustball Final 3. Ein Sieg war dazu nötig, und diesen konnten sie schon in der ersten Begegnung gegen SPG Wolkersdorf/Neusiedl holen. Im zweiten Spiel gegen Freistadt dominierten die Gastgeberinnen aus der Braustadt von Beginn an, lediglich einen Satzsieg holten die Arnreiterinnen und verloren das Spiel dann mit 1:3.

