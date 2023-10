Kollegen zogen in Tragwein Holzarbeiter aus Maschine

Der 35-jähriger Mann war gegen 21.45 Uhr in dem Sägewerkbetrieb an der Anlage mit der Verarbeitung von Schnittholz beschäftigt. Als er mit der linken Hand unterhalb eines Förderbandes hantierte, wurde er von einer Welle an der Kleidung erfasst und mit dem linken Arm zwischen Welle und Förderband eingeklemmt. Durch einen Schrei machte er seine Kollegen auf den Unfall aufmerksam. Diese schalteten sofort die Anlage ab und befreiten den Verunfallten. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 35-jährige Tscheche mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz eingeliefert.

