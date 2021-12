Arena Bad Zell wird Impfstraße

Betrieben wird die Impfstraße von der Firma WEMS. Auch das bisher im Gemeindeamtsgebäude untergebrachte Antigen- und PCR-Testangebot wird in die Arena verlegt. "Es freut mich besonders, dass wir damit im Bezirk Freistadt über eine zusätzliche, ständige Impfmöglichkeit verfügen", sagt Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger.

Die Öffnungszeiten in der Arena sind täglich außer Mittwoch von 8 bis 12.20 und 13 bis 17 Uhr. Auch am 24. Dezember sowie am Silvestertag werden hier jeweils von 8 bis 12 Uhr Covid-Impfungen verabreicht.