Arcus übernahm Postpartner in Sarleinsbach

Die Übernahme des Postpartners in Sarleinsbach schafft neue Perspektiven für Menschen mit psychosozialem Betreuungsbedarf. So können bis zu fünf Personen mit Beeinträchtigungen aus der Ameisberg Werkstatt im Rahmen der Integrativen Beschäftigung beim Postpartner tätig sein.

Unterstützung bekommen sie dabei von ihrem Betreuungspersonal. Briefe frankieren, Pakete annehmen und Postkunden bedienen – all das sind neue, spannende Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Aber die Kunden und Kundinnen der Ameisberg Werkstatt freuen sich auf die neue Perspektive und sind mit vollem Engagement bei der Sache.

Partner an gewohnter Stelle

Den Postpartner findet man am gewohnten Standort am Marktplatz 12 in Sarleinsbach zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Bei der offiziellen Übergabe von Familie Höglinger, dem bisherigen Postpartner, an den neuen Betreiber ARCUS war auch Bürgermeister Roland Bramel dabei, der sich sehr freut, dass der Postpartner im Ort als Nahversorger erhalten bleibt.

Auch Produktverkauf geplant

In der Zukunft sollen beim Postpartner auch Produkte der Ameisberg Werkstatt zum Verkauf angeboten und der Standort ausgebaut werden.

Im Mittelpunkt steht, wie bei Arcus üblich, die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung.