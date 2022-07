Arcus-Sportler holten viel olympisches Edelmetall

Über zweimal Gold und zweimal Bronze durften sich die Arcus-Sportler bei den Special-Olympics-Sommerspielen im Burgenland freuen. Insgesamt elf Sportler der Ameisberg Werkstatt nahmen an Bewerben in den Sportarten Stocksport und Boccia teil, und das mit großem Erfolg.

Stocksportlerin Theresia Mandl holte Gold in der Einzelwertung, Johann Willinger Bronze. Und auch in der Mannschaftswertung durften sich Theresia Mandl, Johann Willinger, Elisabeth Haslinger, David Sigl und Alfred Höfler über eine Goldmedaille freuen. Die Boccia-Mannschaft war ebenfalls recht erfolgreich unterwegs: Stefan Kagerer, Willibald Zeinlinger, Dietmar Almesberger, Helga Küblböck, Manfred Lindorfer und Edeltraud Schauer erspielten sich eine Bronzemedaille. Im Doppel wurde das Stockerl mit einem vierten Platz nur knapp verfehlt. Begleitet wurden die Mannschaften von ihren Betreuerinnen Veronika Keplinger und Manuela Reiter sowie vom freiwilligen Sozialbegleiter Dominik Neumüller. "Unsere betreuten Menschen haben ihr Bestes gegeben. Für sie sind die Special Olympics etwas ganz Besonderes und eine tolle Abwechslung zum Alltag in der Einrichtung."