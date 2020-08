Archäologische Funde bei der Renovierung der Pfarrkirche in Rohrbach

Bei den Renovierungsarbeiten der Pfarrkirche Rohrbach sind interessante und bislang unbekannte Funde gesichtet worden. So wurde zum Beispiel ein jahrhundertealter Fußboden der „Vorgängerkirche“ gefunden. Zu Tage kamen auch Aushöhlungen, die vermutlich einst als Gräber gedient hatten. Zu sehen sind jetzt auch die Gewölbedecken der Grüfte im Kirchenschiff und in der Annakapelle. In Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt und der Diözese wurde das Archäologieunternehmen ArcheoNOVA beauftragt diese Fund zu begutachten und zu katalogisieren. Diese besonderen Entdeckungen werden auch öffentlich vorgestellt. Der zuständige Archäologe wird am 8. September um 14 Uhr in der Pfarrkirche Rohrbach, diese historischen Zeugen der Vergangenheit vorstellen.

Wegen der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich: pfarre.rohrbach@dioezese-linz.at