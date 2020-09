Mit archäologischen Funden aus der Steinzeit sind die beiden Mühlviertler Gernot Krondorfer und Erwin Lindorfer schon länger verwöhnt. So konnten sie mit 5000 Jahre alten Siedlungsfunden der Jungsteinzeit an der Schlögener Schlinge in Archäologen-Kreisen schon ganz schön was vorweisen. Mit einem gemeinsamen Forschungsprojekt in Aschach an der Donau drehen sie jedoch die archäologische Uhr des Oberen Donautales nochmals um weitere 5000 Jahre zurück in die Mittelsteinzeit.