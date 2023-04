Arbinger „Osterwunder“ brachte gewaltige Spendensumme für Erdbebenopfer

Am Ostersonntag wurde die Spendensumme der Pfarre Arbing an Helga und Martin Buran überreicht.

Ein Spendenaufruf hat in den vergangenen Wochen in der 1550-Einwohner-Gemeinde Arbing ein kaum für möglich gehaltenes Echo ausgelöst. Fast 13.000 Euro wurden gesammelt, um Opfern des verheerenden Erdbebens im Grenzgebiet von Syrien und der Türkei einen menschenwürdigen Neustart zu ermöglichen. Am Ostersonntag überreichte ein Team der Pfarre Arbing den Betrag symbolisch an Helga und Martin Buran, die enge Verwandte im Katastrophengebiet haben.