Arbeitsunfälle auf ein Viertel gesenkt

Es gibt Kalenderdaten, die hat Franz Heigl zu jeder Tageszeit auf Abruf parat. "Vor zwölf Jahren am 13. April. Da hatten wir im Lager zuletzt einen Arbeitsunfall", sagt der Arbinger, der bei Hueck Folien in Baumgartenberg als Sicherheitsfachkraft Verantwortung trägt. Seit dem Jahr 2003 ist die Zahl der Arbeitsunfälle von jährlich 31 auf zuletzt sieben gesunken. "Im Bereich Arbeitnehmerschutz hat Hueck eine Vorbildfunktion", sagte gestern Erhard Prugger, Vorsitzender der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) Landesstelle Linz bei einem Betriebsbesuch.

Die Details sind entscheidend

Dass man diese Verbesserung geschafft hat, sei das Ergebnis vieler kleiner Schritte, sagt Manfred Durstberger, Geschäftsführer für die Bereiche Produktion und Technik: "Es sind die kleinen Dinge, die entscheidend sind. Hier eine Schnittverletzung, dort ein Überknöcheln. Aber wenn man auf alle Bereiche ein wachsames Auge hat, kann man tatsächlich etwas bewegen." So gehören bei Hueck neben Sicherheitsschuhen und schnittfesten Handschuhen ebenso zum Arbeitsalltag wie ein Konzept für den Werksverkehr, regelmäßige Workshops und Sicherheitsgespräche sowie ein intaktes Meldewesen für Arbeitssicherheit. "Die Mitarbeiter teilen uns mit, wenn ihnen etwas aufgefallen ist, das nicht zu hundert Prozent sicher ist", so Durstberger. Damit die Motivation für das Meldewesen hoch bleibt, verlost das Unternehmen unter allen, die Vorschläge eingeschickt haben, regelmäßig hochwertige Werkzeuge oder organisiert für Abteilungen Fahrsicherheitstrainings.

Zugute kommt dem Unternehmen, das seit 1970 in Baumgartenberg hochwertige Folien produziert, dass Sicherheitsaspekte auch in vielen Produktschienen eine entscheidende Rolle spielen. Beispielsweise bei der Herstellung von Sicherheitsfäden und Sicherheitsstreifen für Banknoten und Wertpapiere. "Wir kommen gerne in Betriebe wie Hueck, wo man merkt: Hier ist Sicherheit nicht nur ein Schlagwort, sondern hier wird das tatsächlich auch im Alltag gelebt", sagt Marina Pree-Candido, Direktorin der AUVA-Landesstelle Linz.

Generell hätten in Oberösterreichs Betriebe ein sehr hohes Niveau an Arbeitssicherheit erreicht, sagt Erhard Prugger: "Unser Ziel muss sein, dass dieses hohe Niveau auch in die Freizeit mitgenommen wird. Da passiert nämlich ein Großteil der Unfälle."

Unfallfreie Tage gezählt

Wie sich die Sicherheitsmaßnahmen in Summe auswirken, wird Mitarbeitern wie Besuchern gleich beim Werkstor vor Augen geführt. Da wird auf einem Schild die Zahl der unfallfreien Werktage vermerkt. Gestern waren es 23. "Wir hatten aber auch schon fast 300. Mein Traum wäre es, dass wir eines Tages ein neues Schild brauchen, weil wir vierstellig geworden sind", sagt Durstberger.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at