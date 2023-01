Arbeitslosenquote im Bezirk Rohrbach wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote des gesamten Jahres 2022 beträgt 2 Prozent und ist damit unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Im Jahr 2021 waren es 2,4 und im Jahr 2019 2,5 Prozent. In absoluten Zahlen waren per Ende Dezember in Rohrbach 756 Personen arbeitslos gemeldet, davon 222 Frauen und 534 Männer. "Erfreulich ist dabei der Rückgang bei den Frauen um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr", berichtet AMS-Leiterin Doris Steiner.