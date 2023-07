Arbeitsgruppe Perg der Lebenshilfe hat neuen Obmann

Die Arbeitsgruppen sind ein wichtiges Gremium für die Arbeit der Lebenshilfe Oberösterreich in ihren Außenstellen im Bundesland. Alle vier Jahre werden die Führungsfunktionen neu gewählt. Christian Weixelbaumer, dessen Sohn Dominic in der Lebenshilfe-Werkstätte Grein begleitet wird, engagiert sich seit 2015 in der Arbeitsgruppe Perg. Nun will er als Obmann etwas bewegen: "Wenn ich etwas in die Hand nehme, will ich das gescheit machen und nicht nur auf dem Papier." Eine seiner Stellvertreterinnen ist Sandra Kurzbauer, die neu in die Arbeitsgruppe gewählt wurde. Sie ist Mutter einer Tochter mit Beeinträchtigung und ist schon jahrelang ehrenamtlich im Lebenshilfe-Shop in Grein tätig.

Barbara Luftensteiner, Sabine Kukla, Monika Heiligenbrunner, Helmut Käferböck und Petra Helperstorfer ? sie alle waren schon mindestens in der vergangenen Amtsperiode in Funktionen der Arbeitsgruppe tätig ? ergänzen das siebenköpfige Vorstandsteam der Arbeitsgruppe Perg. Zudem stehen dem Team ein Beirat mit zehn Personen zur Seite, darunter die scheidende Obfrau Ottilie Steindl und Michael Fröschl, Vizepräsident der Lebenshilfe OÖ.

Sichtbarkeit der Lebenshilfe stärken

Christian Weixelbaumer ist es ein Anliegen mitzuarbeiten, etwas zu bewegen und dabei gemeinsam mit den Einrichtungsleitern in der Region die Lebenshilfe noch weiter sichtbar zu machen. Darüber hinaus ist ihm das Thema "Sport" ein Anliegen. "Bei den Special-Olympics sind unsere Athletinnen und Athleten aus der Region sehr erfolgreich. Ich will Angehörige und Freiwillige dazu motivieren, sich bei Trainings- und Sportveranstaltungen einzubringen", sagt Weixelbaumer: "Die Lebenshilfe-Familie soll größer werden."

Die Arbeitsgruppe unterstützt die Beschäftigten in den Einrichtungen der Lebenshilfe im Bezirk ehrenamtlich. Sie treibt die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft voran und sammelt Spenden, um die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Beschäftigten weiter zu verbessern.

Im Bezirk Perg werden von der Lebenshilfe OÖ aktuell 41 Menschen mit Beeinträchtigung in der Werkstätte Perg, 79 in der Werkstätte Grein und 41 im Wohnverbund Grein begleitet.

