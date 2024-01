Arbeiterkammer Freistadt half in einem Jahr in 4700 Fällen

Die Teuerung, insbesondere beim Wohnen, bei der Energie, der Mobilität sowie bei den Lebensmitteln, veranlasste im vergangenen Jahr besonders viele Menschen, Hilfe bei der Arbeiterkammer zu suchen. Im Bezirk Freistadt, in dem die AK 28138 Mitglieder hat, waren es über das Jahr 2023 gesehen exakt 4749 Anfragen. In drei Viertel der Fällen griffen die AK-Mitglieder bei ihren Anliegen zum Telefon, etwa 1100 Anfragen wurden persönlich gestellt, nur 256 Mal wurde die AK per Mail kontaktiert.

Ausgezahlt haben sich diese Kontaktaufnahmen für die Kammermitglieder allemal, wie Bezirksstellenleiter Klaus Riegler bei einem Pressegespräch über die AK-Jahresbilanz betonte: "Wir haben in Summe mehr als 2,5 Millionen Euro für unsere Mitglieder erkämpft." Dabei waren die "Gegner" der AK-Juristen in den wenigsten Fällen zahlungsunwillige Arbeitgeber: Lediglich elf Prozent der Schadenssumme entstand aus Arbeitsrechtsproblemen. Wesentlich mehr Geld erstritt die AK Freistadt für ihre Mitglieder aus Sozialrechtsangelegenheiten: mehr als 1,7 Millionen Euro. Dabei ging es überwiegend um die Themen Pension und Pflegegeld. Zudem wurde 2023 im Bezirk Freistadt für Arbeitnehmer aus insolventen Betrieben Zahlungen von knapp einer halben Million Euro durchgesetzt.

In ihrem Engagement mache die Kammer keinen Unterschied, ob es sich um große oder kleine Beträge handelt, sagt Klaus Riegler: "Wir gehen jedem Fall mit der gleichen Sorgfalt nach." In einem Fall haben die Rechtsexperten einem Mann zu 182 Euro verholfen. Die größte Summe, nämlich 88.143 Euro, betraf eine Frau in einem großen Floristikunternehmen. "Wir scheuen im Interesse unserer Mitglieder keine Konfrontation, auch nicht auf politischer Ebene", verweist AK-Präsident Andreas Stangl auf Initiativen zur kostenlosen Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr oder den Mobilitätsbonus für Lehrlinge.

In Oberösterreich finden von 5. bis 18. März Arbeiterkammer-Wahlen statt. Rund 570.000 Wahlberechtigte dürfen bei der Wahl der AK-Vollversammlung ihre Stimme abgeben.

