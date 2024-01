Arbeiterkammer begleitet Mitglieder bis zum Obersten Gerichtshof

"Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand", heißt es. Dies trifft allerdings nicht zu, wenn man auf die Unterstützung der Arbeiterkammer vertraut. Selbst wenn der Weg bis zum Obersten Gerichtshof führt, stehen die Rechtsberater der Arbeiterkammer an der Seite ihrer Mitglieder. Im Vorjahr mussten diese in zwei Fällen aus dem Bezirk Rohrbach bis in die letzte Instanz gehen, um recht zu bekommen. Insgesamt hat die Arbeiterkammer des Bezirkes für ihre Mitglieder 2,8 Millionen Euro erkämpft. Besonders aufwändig gestaltete sich der Sozialrechtsfall einer ehemaligen Reinigungskraft. Nach einer Unterschenkel-Amputation beantragte sie Invaliditätspension, die ihr jedoch verwehrt blieb. Erst nach vier Jahren und einem Rechtsweg über drei Instanzen bis zum OGH wurde ihr die Invaliditätspension rückwirkend zugesprochen. "So eine lange Verfahrensdauer kommt zum Glück nicht oft vor. Aber wir haben uns nicht abbringen lassen und für das Recht der Frau gekämpft", freut sich Thomas Jäger, Leiter der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Rohrbach, über den erfolgreichen Ausgang des Prozesses. In einem weiteren Fall konnte die AK Rohrbach für eine Arbeitnehmerin beim OGH ihr Recht auf Abgeltung der Mehrarbeitsstunden durchsetzen. "Bei solchen Urteilen geht es nicht nur um den Einzelfall, sondern es wird darüber hinaus Rechtssicherheit bei ähnlichen Fällen geschaffen", sagt Jäger.

976 Rechtsberatungen

Insgesamt wurden im Vorjahr 976 Rechtsberatungen in der Bezirksstelle durchgeführt. In 44 Arbeitsrechtsfällen war es notwendig, rechtliche Schritte einzuleiten. Beim Großteil reichte jedoch eine Intervention seitens der AK aus, nur in vier Fällen mussten die AK-Experten vor Gericht ziehen. Dazu kamen 74 Sozialrechtsfälle, bei denen es sich großteils um Pensions- oder Pflegegeldangelegenheiten handelte. Rund 2,8 Millionen Euro hat die AK Rohrbach in diesen Fällen sowie in Insolvenzverfahren für ihre Mitglieder herausgeholt. Eines zeigt sich in der Jahresstatistik der AK immer wieder: Es ist ein Unterschied, ob ein Betrieb organisiert ist oder nicht. 34 der 44 Arbeitsrechtsfälle entfallen auf Beschäftigte, die in einem Unternehmen ohne Betriebsrat arbeiten.

Von 5. bis 18. März finden in Oberösterreich übrigens die Arbeiterkammer-Wahlen statt, bei der 570.000 Menschen wahlberechtigt sind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper