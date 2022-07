Arbeiter wurde in Holzsortieranlage eingeklemmt

Ein 54-jähriger Tscheche war in eine Holzsortieranlage eingestiegen, nachdem diese wohl wegen eines technischen Fehlers aufgehört hatte, zu arbeiten. Als er sich in der Maschine befand, setzte sich diese aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich wieder in Gang. Der Mann wurde im Bereich der Beine eingeklemmt und vermutlich schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Er wurde vom Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.