Arbeiter stürzte aus drei Metern Höhe auf Betonboden

Schwere Verletzungen zog sich ein 24-jähriger Bauarbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle in Kirchschlag bei Linz (Bezirk Urfahr-Umgebung) zu: Der junge Mann aus Polen war gegen 16 Uhr mit der Montage einer Balkonabschalkante beschäftigt, als es zu dem Unglück kam. Zuvor hatte er die Steher der Absturzsicherung gelockert. Als er sich in einem unaufmerksamen Moment dagegen lehnte, gab die Absturzsicherung nach. Der 24-Jährige stürzte etwa drei Meter in die Tiefe und kam auf dem Betonboden zu liegen. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz gebracht werden musste, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.