Arbeiter schnitt sich mit Flex ins Gesicht

Für einen 52-jährigen Türken wurde der Freitag, der 13., tatsächlich zum Unglückstag: Der Mann war am Nachmittag mit Arbeiten zur Sanierung eines Wohnhauses beschäftigt und wollte mit einer großen Flex einen Balken an einer Holzdecke durchtrennen. Dabei verfing sich die Flex und schnellte gegen das Gesicht des Mannes zurück. Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.