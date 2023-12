Arbeiter (35) stürzte aus 6 Metern Höhe auf Betonboden

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat am Mittwoch gegen 13 Uhr im Mühlviertel zu einem schweren Arbeitsunfall geführt. Ein 35-jähriger Syrer aus Linz zog sich bei einem Sturz aus sechs Metern Höhe so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz gebracht werden musste.

Der Mann war in einer Firma im Bezirk Perg damit beschäftigt, die Oberlichtenfenster an der Decke zu putzen. Die Scherenhubbühne, auf der er stand, war zwischen den beiden Schienen für das Aluminiumtor der Halle, die in etwa fünf Metern Höhe verlaufen, platziert. Aus bisher ungeklärter Ursache wurde das Tor aktiviert und die Hebebühne mitsamt dem Arbeiter umgestoßen. Der 35-Jährige stürzte aus etwa sechs Metern Höhe auf den Betonboden, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

