Arbeit im Rotkreuz-Markt ist mehr als eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Maria Sonnleitner beim Einräumen der Waren im Rotkreuz-Markt in Aigen-Schlägl

Vor neun Jahren öffnete der Rotkreuz-Markt in Aigen-Schlägl seine Türen. Keinen Tag zu früh, wie sich herausstellte. Immerhin wird der Sozialmarkt von der ersten Stunde weg gut angenommen. Eine der Freiwilligen, die von Anfang an dabei ist, ist Maria Sonnleitner. Sie hilft beim Sammeln der Warenspenden und wöchentlich beim Einräumen der Produkte in die Regale.

"Die letzte Sammelaktion war ein großer Erfolg", erzählt Maria Sonnleitner nicht ohne Stolz, "die Leute waren großzügig und immer auch freundlich." Unter dem Motto "Kauf eins mehr, schenk es her" wird immer wieder, auch jetzt in der Vorweihnachtszeit, vor Supermärkten gesammelt.

Sammeln für die Warenvielfalt

Diese Aktionen bringen eine Abwechslung ins Sortiment und dadurch den Kundinnen und Kunden große Freude. Während die Lebensmittelspenden relativ verlässlich eintreffen, ist es schwierig, lange haltbare Produkte zu bekommen. Da geht es auch um Hygieneprodukte und Ähnliches. In diesem Bereich ist die Spendenaktion eine willkommene Hilfe. Die Anzahl der Einkaufsberechtigten und Einkäufe ist nach wie vor hoch und somit auch der Umsatz der angebotenen Waren, die zu ermäßigten Preisen an Menschen mit geringem Einkommen verkauft werden.

Befüllt werden die Regale eben durch solche Sammelaktionen und durch regelmäßige Warenspenden zahlreicher Supermärkte und Partner. Es gibt aber auch einige Unterstützer, die dem Rotkreuz-Markt während des gesamten Jahres immer wieder Gutscheine oder Waren zukommen lassen.

Mindestens so wichtig wie die Waren sind natürlich auch die zahlreichen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu deren Team auch Maria Sonnleitner gehört. Ihre Entscheidung, im Markt mitzuarbeiten, bereut sie nicht: "Als ich angefangen habe, wollte ich einfach eine sinnvolle Aufgabe und bei dem Projekt mithelfen", sagt sie. "Jetzt ist mir die Gemeinschaft wichtig, das motiviert mich unheimlich." Die passende Jacke gibt es beim Roten Kreuz bekanntlich ja für jeden.

