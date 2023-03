AQARO: Name für das Hallenbad in Rohrbach steht fest

In den letzten Wochen und Monaten wurde gefragt, gerätselt und spekuliert, wie das neue Bezirkshallenbad in Rohrbach heißen wird. Das Rätsel lüftete nun Bürgermeister Andreas Lindorfer: Die Entscheidung fiel auf AQARO. Sportbecken, Familienbecken, Babylandschaft, zwei Sprungtürme, eine Boulder- bzw. Kletterwand, eine Aqua-Cross-Anlage und eine 55 Meter lange Rutsche machen das AQARO zum modernsten Hallenbad im Land. So soll das Einzugsgebiet auch weit über den Bezirk hinausgehen, um auch