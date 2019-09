Sie zählt neben dem Weißenbachtal und der B136 bei Engelhartszell zu den beliebtesten Motorradstrecken in Oberösterreich: die B119 von Grein über Dimbach nach St. Georgen am Walde. An schönen Wochenendtagen nehmen hunderte Motorradfahrer die "Aumühle"-Strecke in Angriff. Die ansteigenden, weit geschwungenen Kurven sind für Zweiradlenker ein Traum – für viele Anrainer aber ein Albtraum.