Antrag auf Volksschulwechsel wird für Familie zum Behördenmarathon

"Uns läuft die Zeit davon. In einer Woche ist Schulbeginn, und ich weiß nicht, wo meine Buben das kommende Schuljahr verbringen werden", sagt Anita Kugler. Die Mutter von fünf Kindern aus Leopoldschlag versucht derzeit verzweifelt, die Behörden von der Sinnhaftigkeit eines Schulwechsels ihrer Jüngsten zu überzeugen. "Es wird zwar immer über die Notwendigkeit gesprochen, dass Mütter Beruf und Familie vereinen können, aber wenn es konkret wird, fühlt sich niemand zuständig", so ihre Kritik.

Im Juni stellte die Familie den Antrag, ihre drei jüngsten Kinder – die beiden älteren besuchen bereits das Marianum Freistadt – von der Volksschule Leopoldschlag in die VS1 Freistadt zu versetzen. Dort ist die ganze Woche eine Ganztagsbetreuung garantiert, während es in Leopoldschlag nur von Dienstag bis Donnerstag eine Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr gibt. "Ich arbeite aber immer montags, mittwochs und freitags. Das geht sich nicht aus", sagt Kugler. Auch ein Tagesmutterangebot gibt es in ihrer Heimatgemeinde nicht. Der Wunsch nach einem Wechsel nach Freistadt sei damit absolut gerechtfertigt.

Damit der angestrebte Wechsel genehmigt wird, braucht es sowohl die Zustimmung beider Schulen als auch der Schulerhalter, sprich: der Gemeinden. Von den Schulen gab es grünes Licht, ebenso von der Stadtgemeinde Freistadt, die aber darauf hinwies, dass in diesem Fall ein Gastschulbeitrag der Gemeinde Leopoldschlag fällig werde – ein durchaus übliches Prozedere. Gegen den Wechsel sprach sich indes die Gemeinde Leopoldschlag aus, weshalb die Bildungsdirektion Oberösterreich diesen nicht genehmigte. Nach vielen Gesprächen stimmte Leopoldschlag bei einem der Kinder aufgrund eines besonderen pädagogischen Bedarfs einem Wechsel nach Freistadt zu. Die zwei Jüngsten – Zwillinge – sollen aber weiterhin in Leopoldschlag unterrichtet werden.

Für Anita Kugler ist das keine gangbare Lösung: "Fünf Kinder in drei Schulen. Ich glaube, die zuständigen Politiker wissen nicht, welche Strapazen eine Familie auf sich nehmen muss, um das unter einen Hut zu bringen."

Schulstandort absichern

Er könne das Anliegen der Familie ja nachvollziehen, sagt Leopoldschlags Bürgermeister Hubert Koller (VP). Grund für seine Ablehnung sei vor allem die Sicherung des Schulstandorts Leopoldschlag: "Wir haben eine kleine Dorfschule mit zwei Klassen. Die sind aktuell auch nicht in Gefahr, aber ich sorge mich um den Nachahmereffekt." Sollten demnächst weitere Familien ihre Kinder woanders in die Volksschule geben, könnte eines Tages die Existenz der Schule hinterfragt werden. "So weit will ich es nicht kommen lassen", sagt Koller.

Seitens der Bildungsdirektion hieß es diese Woche auf OÖN-Anfrage, man werde sich den Fall noch einmal detailliert ansehen. Rechtlich sei es aber so, dass nur bei Einstimmigkeit durch alle Beteiligten ein Wechsel möglich sei.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at