Antonia schaut den Filmstars ganz genau in die Augen

Antonia will Schauspieler an deren Augen erkennen und dabei besser sein als Christoph Maria Herbst.

Ein Theaterkurs in der Schule hat bei der zwölfjährigen Antonia aus Mauthausen das Schauspielfieber entfacht. Seither macht es ihr nicht nur ungemein viel Freude, Rollen für Auftritte einzustudieren und vor Publikum zu spielen. Auch das Lernen längerer Texte und Dialoge ist für die Mühlviertler Schülerin kein Problem.

Dass sie sich in ihrer Begeisterung für die Schauspielerei naturgemäß auch sehr für Filme interessiert, führte die Mauthausenerin zu dem Entschluss, sich bei der TV-Show "Klein gegen Groß" zu melden. Bei der am kommenden Samstag im Hauptabendprogramm auf ORF 1 gezeigten Auftaktsendung für das Jahr 2023 macht die Zwölfjährige nämlich damit auf sich aufmerksam, dass sie Schauspielerinnen und Schauspieler einzig und allein an ihren Augen erkennt. Dabei will sie besser sein als ihr erwachsener Kontrahent, der Schauspieler Christoph Maria Herbst. Vor einem Guck-Kasten auf der großen Fernsehbühne treten die beiden unter Anleitung von Moderator Kai Pflaume zum spannenden Zweikampf an.

Antonia mit Moderator Kai Pflaume und ihrem Spielgegner Christoph Maria Herbst Bild: NDR / Thorsten Jander

Wenn sich Antonia gerade nicht der Schauspielerei widmet, fährt sie übrigens gerne Ski oder besucht regelmäßig eine Linzer Tanzschule. Ihrem Bewegungsdrang kommt sie darüber hinaus beim Radfahren nach oder bei anstrengenden Gymnastikübungen. Was sie gar nicht kann? Still sitzen!

Bei der noch vor den Feiertagen vom NDR-Fernsehen aufgezeichneten Familiensendung waren neben Antonia und Christoph Maria Herbst auch Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und seine Frau, Tennis-Star Ana Ivanovic, Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Sänger Max Giesinger sowie die Schauspieler Tobias Moretti, Diana Amft und Heino Ferch mit dabei. Sie alle haben sich verschiedensten Wissens- und Akrobatikduellen mit ihren jungen Herausforderinnen und Herausfordern gestellt. (lebe)

