Anonymer Anruf: 16-Jähriger trotz Corona bei Geburtstagsfeier

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist mit Covid-19 infiziert und deshalb derzeit behördlich abgesondert. Trotzdem besuchte er Mittwochabend eine Geburtstagsfeier mit rund 15 Teilnehmern in der Nachbargemeinde. Das dürfte jemanden nicht gepasst haben. Er oder sie rief die Polizei an und gab den anonymen Hinweis.

Bei einer Nachschau an seiner Absonderungsadresse bestätigte sich der Verdacht, dass er diese unerlaubt verlassen hatte, so die Polizei in einer Aussendung. Die Polizisten erreichten den Jugendlichen telefonisch, wobei dieser "sein Nichtmitwirken zum Ausdruck" brachte. Noch bevor die Beamten bei der Geburtstagsfeier eintrafen, hatte der 16-Jährige diese verlassen und ging in Richtung seiner Wohnadresse, wo er sich mittlerweile auch wieder befindet.

Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten angezeigt.