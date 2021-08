Endlich rollt wieder der Ball in der OÖ-Liga. Drei Teams aus dem Mühlviertel sind dabei am Start: Pregarten, Perg und St. Martin. Die Pregartner peilen heuer einen Platz im Spitzenfeld an. "Wir wollen der Hecht im Karpfenteich sein und uns in Richtung Top fünf orientieren", sagt der sportliche Leiter Klaus Brandstetter vor dem Auftakt morgen in Micheldorf. Stefan Taferner, Kevin Hinterberger, Philipp Stangl und Felix Birklbauer sind neu an Bord.