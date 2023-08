Ankick in der Landesliga

Rohrbach-Berg pfeift die Saison gegen Traun an.

Ab heute rollt wieder der Ball für die Landesligaclubs aus dem Mühlviertel. Neben Rohrbach-Berg, Putzleinsdorf und Schwertberg sind mit Katsdorf und Naarn zwei Teams nach dem Abstieg wieder zurück in der Landesliga Ost. Zum Auftakt treffen mit Putzleinsdorf und Schwertberg heute auch gleich zwei Mühlviertler Mannschaften aufeinander. "Es wäre enorm wichtig, mit einem Sieg zu starten", sagt Putzleinsdorfs Trainer Adis Mujkanovic. Nach dem geglückten Klassenerhalt im Premierenjahr wollen die Putzleinsdorfer wenn möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Gegner Schwertberg hat einen einstelligen Tabellenplatz im Herbst als Ziel. "Wir wollen zum Start Punkte mitnehmen", sagt Schwertbergs Trainer Wolfgang Gruber. Rohrbach-Berg hat heute Traun zu Gast. Auf eine Herbst-Platzierung will sich Trainer Christian Eisschiel nicht festlegen, die Vorgabe für das Auftaktmatch ist aber klar: "Wir wollen unbedingt voll anschreiben."

Nach nur einer Saison in der Bezirksliga sind Katsdorf und Naarn wieder zurück. "Wir wollen möglichst viele Punkte in der Hinrunde sammeln, attraktiven Fußball zeigen und die Großen ärgern", sagt Naarns Trainer Michael Windischhofer. Heute ist der Aufsteiger beim SC Marchtrenk zu Gast. "Das wird eine schwierige Aufgabe", weiß Windischhofer. Die SPG Katsdorf ist in der ersten Runde spielfrei, Trainer Richard Grammer ist mit der Vorbereitung hochzufrieden: "Ich habe sehr viele junge Spieler, alle ziehen voll mit, ich bin von der Einstellung begeistert."

Gefragt nach den Meisterschaftsanwärtern, waren sich die Coaches einig: Donau Linz und Oedt 1b sind die großen Favoriten.

In der OÖ-Liga kommt es ebenfalls schon heute zum Derby Bad Leonfelden gegen die Union Perg. St. Martin (gegen St. Valentin) und die SPG Pregarten (gegen die SPG FC Wels / WSC Hertha 1b) legen morgen nach.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer